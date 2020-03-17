Депутаты Верховной Рады запретили начислять украинцам пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Об этом гласит текст принятого сегодня нардепами законопроекта №3219 посвященного противодействию коронавируса Covid-19.

Таким образом, на время действия ограничительных мер и в течение 30 дней с момента их отмены, запрещается: начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги; прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Стоит отметить, что депутаты также запретили принудительно выселять из жилья или проводить взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), которые принадлежат украинцам на праве частной собственности, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Напомним, что сегодня Рада поддержала принятие закона о мерах для предотвращения распространения коронавируса.

Также сегодня депутаты уже успели назначить и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову на должность Генерального прокурора Украины.