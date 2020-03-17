Верховная Рада сегодня, 17 марта, утвердила начальницу ГБР Ирину Венедиктову в должности генерального прокуророра. Таким образом впервые в Украине этот пост заняла женщина.

Ирина Венедиктова пришла на смену Руслану Рябошапке, который был уволен парламентом 5 марта. Последний считался креатурой Запада. Его открыто поддерживали в "Европейской солидарности" Петра Порошенко, а против увольнения Рябошапки выступали послы стран "Большой семерки".

Однако Зеленский его уволил. Хотя и не без проблем. Несколько десятов депутатов его фракции не поддержали снятие генпрокурора.

За назначение Венедиктовой "слуги народа" тоже дали 224 голоса. То есть без внефракционных ее бы не избрали. Что показывает все более оформляющийся раскол в "Слуге народа" (подробнее о нем можно прочитать здесь).

"Страна" рассказывает, кто такая Ирина Венедиктова, которая возглавила украинскую прокуратуру.

"Вор должен сидеть в тюрьме". Что Венедиктова говорила в Раде

Сегодня в Раде при представлении на должность Венедиктовой задали несколько вопросов.

Нардеп Александр Дубинский спросил, будут ли вручены подозрения в отношении бывшего президента Петра Порошенко и радикала Сергея Стерненко, который зарезал человека в Одессе.

Эти дела - наиболее характерные примеры того, что посадки при Зеленском не начались. Предшественник Венедиктовой - Руслан Рябошапка - блокировал подозрения Порошенко и Стерненко, а с последним - демонстративно встречался, как со старым другом.

Прямого ответа кандидат в прокуроры не дала. Но прозвучала ее реплика с намеком, что прогресс в этом направлении будет.

"Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться", - ответила Венедиктова, сделав упор на последнем слове.

Также она подтвердила свою позицию о отношении того, что нужно отменить амнистию участникам Майдана.

"Что касается закона, как вы его называете "об амнистии". Если вы правильно прочитаете закон и увидите соответствие этого закона уголовно-процессуальному законодательству, у вас так же возникнут определенные вопросы. Поэтому, давайте будем честными здесь, в парламенте. Или мы признаем тот факт, что суды в своих решениях уже обходят нормы закона, поэтому правоохранительные органы должны или выполнять уголовно-процессуальное законодательство, или закон", - сказала Венедиктова.

Далее она заявила о том, что есть проблемы и с законностью люстрации.

"Вы знаете, что на пороге стоят 226 прокуроров по люстрации, 400 прокуроров, которые были уволены осенью, - уже есть судебные решения об их восстановлении", - сказала она. По словам Венедиктовой, поэтому необходимо принять взвешенные и законные решения, чтобы реформа прокуратуры продолжилась "без перекосов", а с другой стороны, чтобы все происходило таким образом, "чтобы прокуратура "не легла" после того, как состоятся законные процедурные решения".

В общем достаточно "реваншистские" заявления с точки зрения предыдущей власти. Видимо, поэтому против назначения Венедиктовой в Раде яростно выступила "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.

В отношении Порошенко из уст Венедиктовой прозвучал еще один намек. "В Украине нет политических преследований. А вор должен сидеть в тюрьме", - ответила юрист на вопрос депутата Николая Княжицкого, который заявил о преследованиях его политсилы - "Евросолидарности".

Биография Ирины Венедиктовой

Ирине Валентиновне Венедиктовой 42 года, она уроженка Харькова. По образованию - юрист, закончила Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина.

Работала в качестве доктора юридических наук и профессора заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин в своей альма-матер.

Есть у Венедиктовой и еще одно образование - диплом Харьковского национального университета внутренних дел.

Сама она - из семьи силовиков.

Супруг Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. А отец - Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Свежих деклараций Венедиктовой на сайте НАЗК нет. По данным за 2018 год, у нее в собственности есть 150-метровый есть офис и паркоместо в Харькове.

Жилая недвижимость, в городе Высоком Харьковской области, записана на мужа и детей - Аделину и Данила. Там много элитных домов, как в Киевской Конча-Заспе.

В 2014 году Ирина Венедиктова приобрела новенький кроссовер Porsche Cayenne (2013 года выпуска). На момент покупки машина стоила 867 311 гривен.

В соцсетях Венедиктовой есть даже фотографии в футболке и кепке с надписью Porsche.

В 2018 году на банковских счетах Венедиктовой было 24 тысячи долларов, около пяти тысяч евро. И наличными - 20 000 долларов и 550 000 гривен.

Почему Венедиктова стала генпрокурором?

В команду Зеленского Венедиктова пришла еще во время кампании по выборам президента (то есть, по сути, начинала с ним путь в политику). Затем стала депутатом от "Слуги народа".

Но широкую известность она получила 27 декабря 2019 года, когда была назначена врио директора Государственного бюро расследований, сменив на этом посту Романа Трубу.

Тогда эксперты высказывали мнение, что решение по ней принял лично президент. Ее он выбрал как человека, которого он считает своим и который будет работать в тесной связке именно с ним, а не с группами влияния в его окружении.

Ходят слухи, что Ирина Венедиктова - не простой юрист и попала в Зе-команду не случайно. Как отмечалось выше, она - дочь не последнего силовика Харькова. Возможно, именно отсюда начались разговоры, что она является "человеком Авакова".

Однако тогда же источники "Страны" эту информацию опровергли. О том, что это не так стало понятно и по ее назначениям. Например, своим первым замом она назначила Александра Бибикова. В СМИ часто муссируется тот факт из его биографии, что являлся адвокатом Януковича. Но куда менее известно, что он в 2012 году, будучи прокурором готовил документы для объявления Авакова (тогда - оппозиционного к власти Януковича политика) в международный розыск.

"Венедиктова - выходец из известной харьковской милицейской семьи старой закалки. Для них Аваков - не авторитет", - говорил нам в то время один из харьковских силовиков.

Владимир Зеленский и Ирина Венедиктова. Фото из открытых источников

О своем знакомстве с будущим президентом Украины Ирина Венедиктова рассказала в интервью Наталье Влащенко летом 2019 года.

"С Владимиром Зеленским я познакомилась в октябре [2018 года]. Еще в конце лета меня спросили, не буду ли я выступать экспертом по определенным правовым вопросам. Мне стало интересно, и я ответила, что выступлю. Затем он пригласил меня на встречу, я приехала, между нами состоялся разговор, который длился примерно 30 минут. Была достаточно простая беседа, не было реверансов, сразу все пошло по жестким вопросам. И с этого времени я стала советником Владимира Александровича по правовым вопросам", – отметила Венедиктова.

Она призналась, Зеленский узнал о ней от вице-спикера Руслана Стефанчука. "Мы со Стефанчуком работаем уже 10 лет, хорошо друг друга знаем. Поэтому для меня это не было неожиданностью", – сказала тогда Венедиктова.

Чем занималась во главе ГБР

На своей предыдущей должности Венедиктова продолжила линию своего предшественника Романа Трубы.

Уголовные дела против Порошенко не были раскрыты, а раследование по ним продолжилось. Более того, в виду систематической неявки экс-президента на допросы, следователи ГБР через суд добились его принудительного привода. После чего Порошено на допросы ходить стал. Но не один, а в сопровождении группа поддержки, которая называла Венедиктову "агентом Кремля" и даже "прислугой дьявола". То есть - Путина.

Еще в конце февраля следователи ГБР подготовили проеты подозрений против Порошенко. Но тогда их не согласовал Офис генпрокурора Руслана Рябошапки.

Теперь Венедиктова стала генпрокурором. А значит, вероятность того, что экс-президенту вынесут подозрение существенно возросла.

Заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна" Светлана Крюкова на своей странице в ФБ написала об ожиданиях относительно новового генпрокурора:

"Венедиктова назначена генпрокурором Украины. Первая женщина на этой должности. А насколько она эффективна лично для меня станет понятно по таким индикаторам:

- как будут двигаться дела по Петру Порошенко, экс-соратникам недодиктатора Грановскому, Кононенко и прочим столпам прежнего режима,

- будут ли наказываться радикалы-беспредельщики вроде Карася и Стерненко и вообще будет ли жёсткая реакция на беспредел,

- будут ли реальные дела против представителей новой власти. Не только против отдельных маленьких депутатов, а против чиновников правительства и Офиса президента,

- закроют ли фабрикованные дела против главреда крупнейшего украинского интернет-медиа "Страна" Игоря Гужвы. Сейчас дела заморожены и находятся в разваленном состоянии. Сам Игорь - в Вене, где он получил статус беженца. Мы не будем ни о чем просить или договариваться с властью. Закрыть сфабрикованные уголовные дела - это обязанность правоохранительных органов, а не услуга, которую они кому-то за что-то оказывают".