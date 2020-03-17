На сегодняшнее заседание Верховной Рады, где генеральным прокурором Украины утвердили Ирину Венедиктову, народные депутаты надели средства защиты от коронавируса.

Так, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выделилась маской черного цвета, а Наталья Королевская, депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" надела на лицо противовирусный респиратор с клапаном. Остальные народные избранники также использовали популярные средства защиты от вируса.

В частности Ирина Геращенко, нардеп от "Европейской солидарности" была в обычной маске белого цвета.

Фото: Pavlovsky News

Фото: KlymenkoTime

"Значительная часть народных избранников участвуют во внеочередной сессии парламента в защитных масках. Пользователи соцсетей недоумевают: где их нашли политики, ведь в аптеках их давно нет", - говорится в сообщении новостного Телеграмм-канала.

Напомним, медицинские маски стали главным контрабандным товаром в Украине. Их нет в аптеках, а спекулянты продают их втридорога. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине проверят обоснованность цен на медицинские маски, а спекулянтов накажут.