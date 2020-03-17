Юля в черной маске, а Наташа в респираторе. Как нардепы на заседании Рады защищались от коронавируса
На сегодняшнее заседание Верховной Рады, где генеральным прокурором Украины утвердили Ирину Венедиктову, народные депутаты надели средства защиты от коронавируса.
Так, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выделилась маской черного цвета, а Наталья Королевская, депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" надела на лицо противовирусный респиратор с клапаном. Остальные народные избранники также использовали популярные средства защиты от вируса.
В частности Ирина Геращенко, нардеп от "Европейской солидарности" была в обычной маске белого цвета.
Фото: Pavlovsky News
Фото: KlymenkoTime
"Значительная часть народных избранников участвуют во внеочередной сессии парламента в защитных масках. Пользователи соцсетей недоумевают: где их нашли политики, ведь в аптеках их давно нет", - говорится в сообщении новостного Телеграмм-канала.
Напомним, медицинские маски стали главным контрабандным товаром в Украине. Их нет в аптеках, а спекулянты продают их втридорога. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине проверят обоснованность цен на медицинские маски, а спекулянтов накажут.