Госпогранслужба Украины, сегодня, 17 марта, закрыла админграницу с анексированным Крымом до 3 апреля. При этом пограничники сослались на Распоряжение Кабинета Министров № 291-р.о. О закрытии границы сообщила пресс-группа Госпогранслужбы.

В этот период на полуостров будут пропускать:

"На временно оккупированную территорию только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или г. Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

С временно оккупированных территорий граждан Украины, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или г. Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество.

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия закрыла въезд иностранцам до 1 мая.