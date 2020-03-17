Украинские туристы застряли не только в Египте, где находятся тысячи граждан нашей страны, но и на Шри-Ланке.

Об этом сообщила наша землячка Людмила Мерзлюк на странице в Facebook.

По ее словам, по состоянию на 16 марта в аэропорту Коломбо Бандаранаике находилось 105 граждан Украины. Все они не успели вернуться на родину в те даты, когда граница еще не была закрыта. Теперь же их туроператоры сообщили, что готовы доставить их в Киев чартерным рейсом через Дубай, однако Киев рейс не принимает и отказывает в регистрации.

Украинский консул на звонки, по словам Людмилы, не отвечает, а горячая линия оператора молчит. Между тем, туристы приехали в аэропорт из разных уголков страны, потратив деньги на такси и покинув свои отели.

Видео: Facebook/ Люда Мерзлюк

Напомним, более семи сотен украинских туристов остались на карантине в египетском отеле из-за коронавируса.