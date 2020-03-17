Сегодня, 17 марта, несмотря на объявленное вчера закрытие станций метро и ограничений на работу наземного транспорта в связи с карантином из-за коронавируса, конечная станция киевского метрополитена - метро Лесная работает в привычном режиме. Здесь много пассажиров, спешащих на работу, осуществляется продажа жетонов и наблюдается привычная торговля у метро.

Об этом сообщает корреспондент "Страны". Сотрудник метрополитена сообщила, что сегодня метро работает. "Нам никто ничего не сообщал", - сообщила она "Стране". На уточняющий вопрос, а будет ли работать метро завтра сотрудница пожала плечами: "Никто не знает".

Напомним, что "Лесная" самая загруженная в столичной подземке. Ежедневно ею пользуется более 59 000 человек.

"Информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на наших страницах. Просим следить за обновлениями", - заявили в пресс-службе метрополитена.

Вход на ст.м. Лесная. Фото: Страна.ua

Напомним, в Украине останавливают движение поездов, самолетов, автобусов и работу метро. С самого утра многие улицы Киева стоят в пробках. Несмотря на объявленный "карантин", люди выезжают на работу.

В столице еще 16 марта стало известно о зафиксированных двух случаях коронавируса.