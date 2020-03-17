Банковская система Украины переживает дефицит наличной валюты, так как во время карантина на нее повысился спрос.

Об этом во вторник, 17 марта, информирует пресс-служба Нацбанка.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - говорится в сообщении финансового регулятора.

При этом, на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты, и клиенты могут без проблем переводить валюту на свои счета, открытые в других банках и конвертировать одну безналичную валюту в другую. Однако в связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ, наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

Нацбанк отметил, что на данный момент проблема с наличным дефицитом решается совместно с украинскими банками.

Скриншот: Национальный банк Украины

Напомним, что тем временем гривна продолжает падать на фоне усиления карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции в Украине.

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