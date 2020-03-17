На внеочередном заседании во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла закон №3220, который касается функционирования бизнеса в условиях карантина, введенного для противодействия коронавирусу.

За принятие документа проголосовали 359 народных депутатов. Согласно закону, с марта и до конца апреля все физические лица-предприниматели (ФОП) будут освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Также временно будут отменены штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ и несвоевременное представление отчетности по ЕСВ.

Кроме того, документ предполагает:

отмену налога на коммерческую недвижимость и землю;

освобождение бизнеса от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства до 31 мая, за исключением нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;

отсрочку обязательного введения РРО для всех категорий "упрощенцев" на 3 месяца;

временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Украинцы, помимо прочего, после принятия закона будут освобождены от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля. Документ предусматривает помощь для тех, кто заболел коронавирусом или должен находиться на самоизоляции, однако как именно она будет предоставляться - не уточняется.

Напомним, "Страна" следит за тем, как Верховная Рада проводит эстренное заседание в режиме онлайн.

Также мы писали, что сегодня нардепы уже приняли закон о борьбе с коронавирусом, предусматривающий штрафы и тюрьмы для нарушителей правил карантина и санитарных мер.