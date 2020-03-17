Сегодня, 17 марта, на представлении нового потенциального генпрокурора Ирины Венедиктовой стало известно о перспективе Петра Порошенко и активиста Сергея Стерненко оказаться в суде.

Ирина Венедиктова прокомментировала возможное наказание для экс-президента и активиста, отвечая на вопрос нардепа Александра Дубинского, что будет с делами для экс-президента и ационалиста: "Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться", - заявила Венедиктова перед голосованием за ее назначение генпрокурором.

Отметим, что пятый президент Петр Порошенко сейчас находится в зале заседаний.

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский приехал на заседание Рады и внес кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.

Напомним, Ирина Венедиктова является и.о. директора ГБР.