Сегодня, 17 марта, на своем внеочередном заседании Верховная Рада Украины утвердила Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора Украины.

"За" ее назначение проголосовало 269 нардепов. По фракциям и группам голоса в ее поддержку распределились так: "Слуга народа" - 224 голоса, ОПЗЖ - 3, "За майбутнє" - 16, "Доверие" - 13, внефракционные тоже дали 13 голосов.

Представить Ирину Венедиктову в Раду прибыл президент Украины Владимр Зеленский. В своем коротком выступлении он отметил, что это будет первая в истории Украины прокурор-дама.

Депутат Александр Дубинский спросил у Венедиктовой, будут ли подписаны подозрения для экс-президента Порошенко и националиста Сергея Стерненко, который убил в Одессе человека.

"Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться", - ответила Ирина Венедиктова.

Ранее "Страна" сообщала, что написано в законе о борьбе с коронавирусом, который приняла Рада 17 марта.

Так же мы ведем онлайн-репортаж о внеочередном заседании Рады.