Утром во вторник, 17 марта, президент Владимир Зеленский приехал на внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Президент, выступая перед нардепами, предложил согласовать кандидатуру и.о. директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.

"Учитывая ситуацию в нашей стране, необходимость обеспечения высокопрофессиональной и бесперебойной работы всех органов государственной власти, особенно правоохранительных органов, мной было инициировано рассмотрение вопроса на внеочередном заседании Рады касаемо согласования назначения генпрокурора Украины...", - сказал Зеленский.

После этого он внес предложение касаемо согласования Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.

"Ирина Валентиновна - известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом ваш коллега... Исполняет обязанности директора ГБР... Хочу от себя сказать: впервые в истории независимой Украины генпрокурором может быть женщина. Но мне кажется, в историю она, прежде всего, войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал Владимир Зеленскй.

Напомним, "Страна" следит за экстренным заседанием Верховной Рады в режиме онлайн.