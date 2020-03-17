МВФ не подтверждает кредит. "Слуги народа" отложили голосование за продажу земли
Как сообщают источники "Страны" глава фракции Давид Арахамия сообщил "слугам народа", что сегодня за землю голосовать не будут и, возможно в ближайшие недели тоже не будут.
"Землю сегодня не голосуем. Будет две подряд позачерговых. На первой мы голосуем короновирусные законы, на второй голосуем за Ген прокурора и министра экономики. После этого внизу собрание фракции, на которой примем решение как будем работать в следующие три недели в режиме боевой тревоги", - написал Арахамия.
"По данным источников "Страны" во фракции изменение данной позиции по земле вызвано тем, что МВФ пока не подтверждает кредит Украине", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".
Ранее президент Владимир Зеленский предложил депутатам не уходить на карантин, чтобы принять закон о земле. В числе важных пунктов борьбы с коронавирусом глава государства предложил министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий Covid-19.
Напомним, МВФ выделит на борьбу с коронавирусом кредитов на 1 триллион долларов.