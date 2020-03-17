Как сообщают источники "Страны" глава фракции Давид Арахамия сообщил "слугам народа", что сегодня за землю голосовать не будут и, возможно в ближайшие недели тоже не будут.

"Землю сегодня не голосуем. Будет две подряд позачерговых. На первой мы голосуем короновирусные законы, на второй голосуем за Ген прокурора и министра экономики. После этого внизу собрание фракции, на которой примем решение как будем работать в следующие три недели в режиме боевой тревоги", - написал Арахамия.

"По данным источников "Страны" во фракции изменение данной позиции по земле вызвано тем, что МВФ пока не подтверждает кредит Украине", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее президент Владимир Зеленский предложил депутатам не уходить на карантин, чтобы принять закон о земле. В числе важных пунктов борьбы с коронавирусом глава государства предложил министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий Covid-19.

Напомним, МВФ выделит на борьбу с коронавирусом кредитов на 1 триллион долларов.