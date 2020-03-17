С 10:00 17 марта Верховная Рада переходит на особый режим работы в связи с карантином. Так, депутаты не будут собираться на пленарные заседания, однако продолжат участвовать в заседаниях Комитетов, комиссий, депутатских групп или фракций. Такой режим продлится до 3 апреля.

Такое решение нардепы приняли во вторник, 17 марта.

Так, согласно принятому постановлению №3218, народные избранники во время третьей сессии парламента будут работать по новому календарному плану. При этом, если Кабмин решит продлить карантин, то спикер Рады Дмитрий Разумков может распорядиться продолжить работу парламента в беспленарном режиме.

Также народные избранники перенесли на следующую сессию Верховной Рады даты проведения таких парламентских слушаний:

"Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя" (с 18 марта 2020 года)";

"Проблемы выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека" (с 25 марта 2020 года);

"Защита инвестиций в жилую недвижимость и пути решения проблем пострадавших инвесторов" (8 апреля 2020 года);

"Кибербезопасность, критическая инфраструктура, электронные коммуникации в Украине: состояние, проблемы, пути их решения" (15 апреля 2020 года);

"Чернобыльская катастрофа. Состояние социальной защищенности пострадавших и актуальные задачи преодоления последствий" (18 мая 2020 года).

Дополнительно документ предусматривает особый режим допуска в Раду журналистов в случае введения военного или чрезвычайного состояния в Украине. Так, работникам СМИ необходимо будет обратиться за специальной аккредитационной карточкой, порядок выдачи которой определяется председателем Верховной Рады Украины.

Напомним, что утром во вторник, 17 марта, перед внеочередным заседанием Верховной Рады, посвященным коронавирусу, под зданием украинского парламента в Киеве проходит немногочисленный митинг против капитуляции.

Также мы писали, что депутаты Рады на внеочередном заседании поддержали принятие закона о мерах для предотвращения распространения коронавируса, который предусматривает тюремные сроки и штрафы для врачей и простых украинцев.