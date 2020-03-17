За тем, чтобы общественный транспорт работал в рамках ограничительных мер, принятых накануне правительством, будет следить полиция.

Об этом со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко сообщает 112.ua.

Так, вечером в понедельник, 16 марта, Кабмин решил, что городские перевозки могут осуществляться в следующем режиме: до 10 человек в маршрутных такси, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая, а метрополитены должны прекратить работу с 17 марта. При этом, по словам Геращенко, контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против распространения коронавируса будет полиция.

"У нас есть для этого все рычаги. Кроме того, мы предупреждаем официально и неофициально всех владельцев пассажирских перевозок, что они будут обязаны делать все по закону", - сказал Антон Геращенко.

Он также выразил надежду, что украинцы будут самоизолироваться, если заметят симптомы вируса и будут пользоваться общественным транспортом только при необходимости.

Между тем, утром во вторник, 17 марта, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram-канале разместил фотографии из киевского автобуса, где в салоне находилось очевидно более 10 человек, а между пассажирами фактически не было дистанции.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом. Теперь нарушителям карантина и санитарных мер грозят штрафы и тюрьмы.