Почти две тысячи украинцев в Польше желают попасть на Родину в связи с коронавирусом. Власти рассматривают вариант эвакуации граждан не только самолетом, но и поездом.

Об этом во вторник, 17 марта, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Укринформ".

Так, для того, чтобы зарегистрироваться на эвакуацию, украинцам нужно было заполнить специальную форму на сайте посольства Украины. Это сделали почти две тысячи человек.

"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой", - заявил Дещица и добавил, что часть украинцев уже могли вернуться домой самостоятельно.

По данным дипломата, на данный момент украинские власти стараются организовать спецрейс из Варшавы. Также рассматривается вариант с эвакуацией людей поездом - вместе с теми, кто застрял на чешско польской и немецко-польской границах.

"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому до границы людей будет везти поезд "PKP Intercity", а уже из Перемышля - поезд "Укрзализныци", - отметил Дещица.

Для этого, по его словам, нужно соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры этой страны.

На границе с Польшей сейчас действуют три пункта пропуска, через которые граждане Украины могут вернуться домой: "Дорогуск - Ягодин", "Корчевая - Краковец", и "Гребенное - Рава-Русская". Там находятся украинские консулы, которые помогают украинцам пересечь границу. Несмотря на то, что эти пункты пропуска являются автомобильными, по соглашению с польскими пограничниками на них частично осуществляется и пеший переход граждан.

"Мы держим на контроле, сколько наших граждан подъезжает к действующим пунктам пропуска. И если их значительно больше, поставим вопрос перед украинским и польским правительствами о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Медика - Шегини", - добавил Дещица.

По его словам, он получил от польских пограничных органов заверения, что они лояльно отнесутся к тем украинцам, у которых срок визы или пребывания за биометрическими паспортами прошел непосредственно во время карантина в Польше.

Ранее "Страна" разбиралась, какие меры по борьбе с коронавирусом в Украине, которые прописаны в решении СНБО, вступили в силу в полночь 17 марта.

Также вчера стало известно о 1791 человеке, которые обратились в украинские консульства и посольства на территории Европы с просьбой о помощи вернуться домой.