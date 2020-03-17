Сегодня Верховная Рада на экстренном заседании приняла законопроект №3219. Он вносит изменения в другие законы и регулирует ряд вопросов, связанных с коронавирусом.

"Страна" ведет онлайн-хронику заседания Рады. Приводим главные положения законопроекта.

1. Закупки без тендера и контроль цен

- Проведение госзакупок лекарств и медоборудования, нужных для борьбы с covid-19, без применения тендеров.

- Стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги.

- Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС медикаментов и оборудования, предназначенных для предотвращения эпидемии коронавируса.

- Контроль цен на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Такие нормы будут иметь временный характер.

2. Защита переселенцев, работников и бизнеса

- Возможность работы дома для сотрудников, госслужащих и работников органов местного самоуправления и предоставления по их согласию оплаченного отпуска сверх положенного по закону.



"В случае установления Кабинетом Министров Украины карантина ... срок нахождения в отпуске без сохранения заработной не включается в общий срок, установленный частью первой этой статьи", - говорится в законопроекте.

- Предоставление права владельцам менять режим работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций, в частности, приема и обслуживания физических и юридических лиц с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства.

- Запрет на отмену действия справки переселенца - на период карантина и на 30 дней после его отмены.

- Запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в миграционную службу с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины из-за карантина.

- Отнесения юридического факта введения карантина в ранг форс-мажорных обстоятельств. То есть можно будет не платить по кредитам?

- Продление сроков получения и предоставления административных и других услуг.

- Недопущение прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и верификации переселенцев. Другими словами, закон фактически отменят на время действия, норму об обязательной верификации переселенцев и пересения ими линии разграничения каждые 60 дней.

- Запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

3. Доплаты медикам и соцработникам

Установить доплаты медицинским и другим работникам, занятых на работах по ликвидации эпидемии коронавируса в размере до 200 процентов заработной платы, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

4. Уголовная ответственность за нарушение карантина

Установление административной ответственности за самовольное оставление места обсервации, а также уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Уголовная ответственность - от 3 до 8 лет. Теперь статья УК №365 будет звучать так:

"1. Нарушения правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, -

Наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, -

Наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".

При этом за сокрытие информации о госзакупках — только административная ответственность.

Также тезисно суть законопроекта перечисляет телеграм-канал "Политика Страны". Документ предусматривает:

• оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня.

• обеспечение возможности 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса.

• освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом.

• предоставление возможности населению работать дистанционно или уйти в отпуск.

• запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля.

• отнесение введение карантина к форсмажорным обстоятельствам.

• административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную ответственность за умышленное заражение людей.

• дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса.

• изменение статей Трудового кодекса в части, где могут предоставлять оплачиваемый отпуск.