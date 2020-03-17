Утром во вторник, 17 марта, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали принятие закона о мерах для предотвращения распространения коронавируса. Теперь за нарушение правил карантина украинцы должны будут заплатить штраф от 17 000 гривен.

Так, законопроект о борьбе с коронавирусом поддержали 344 нардепа. Документ включает в себя пункты касаемо дистанционной работы украинцев на время карантина, ответственности за нарушение противоэпидемических мер, а также ряд изменений по поводу закупок лекарств.

Так, за нарушение правил карантина украинцы должны будут оплатить штраф в размере от 17 000 до 34 000 грн, а для должностных лиц сумма составит - 34 000 - 170 000 грн. А нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний повлечет штрафы в размере 17 000 - 51 000 грн или арест на срок до 6 месяцев/ ограничение свободы на срок до 3 лет/ лишение свободы на срок до 3 лет. В случае, если нарушение санитарных норм и правил повлекут за собой смерть человека или тяжелые последствия, то виновный может получить от 5 до 8 лет тюрьмы.

Также закон предоставляет украинцам право в условиях карантина работать дистанционно или получить отпуск. Медперсонал и другие работники, которые занимаются ликвидацией эпидемии коронавируса, согласно закону, должны получить надбавки.

Документ предусматривает оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса, через переговорную процедуру, сокращенную до одного дня.

На период установления карантина и 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления украинцам жилищно-коммунальных услуг в случае их не оплаты (в том числе в неполном размере) и принудительное выселение из жилья. Действовать нормы будут в течение трех месяцев после опубликования закона.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как Верховная Рада проводит эстренное заседание во вторник, 17 марта.