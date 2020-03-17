Утром во вторник Киев стоит в пробках, несмотря на карантин и траснопортные запреты. Карта
Несмотря на ужесточенные меры, введенные в столице с 17 марта в связи с карантином из-за коронавируса, утром во вторник, 17 марта, в Киеве наблюдаются пробки.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Так, в заторах стоят проспект Победы и Набережное шоссе, не проехать в сторону центра по Русановскому мосту и мосту Патона. Пробки образовались в районе метро "Житомирская" и "Берестейская".
Скриншот: google.com/maps
Напомним, в Украине останавливают движение поездов, самолетов, автобусов и работу метро. Так, согласно решению правительства, метро в столице и других городах приостановит 17 марта.
Также мы писали, что 17 марта под Радой националисты устроили митинг против капитуляции и за карантин для нардепов.
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