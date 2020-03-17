Под Радой националисты устроили митинг против капитуляции и за карантин для нардепов. Фото
Утром во вторник, 17 марта, перед внеочередным заседанием Верховной Рады, посвященным коронавирусу, под зданием украинского парламента в Киеве проходит немногочисленный митинг против капитуляции.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
По состоянию на 07:45 у Верховной Рады в Киеве собралось около 20-30 человек. С собой у них флаги партии "Демократична Сокира". Играет музыка Rammstein. В руках у собравшихся плакаты против капитуляции и за закрытие Рады на карантин.
Фото: "Страна"
Напомним, на внеочередном заседании Рады нардепы введут уголовную ответственность за намеренное заражение коронавирусом и отменят НДС на лекарства.
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