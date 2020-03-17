Утром во вторник, 17 марта, перед внеочередным заседанием Верховной Рады, посвященным коронавирусу, под зданием украинского парламента в Киеве проходит немногочисленный митинг против капитуляции.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По состоянию на 07:45 у Верховной Рады в Киеве собралось около 20-30 человек. С собой у них флаги партии "Демократична Сокира". Играет музыка Rammstein. В руках у собравшихся плакаты против капитуляции и за закрытие Рады на карантин.

Фото: "Страна"

Напомним, на внеочередном заседании Рады нардепы введут уголовную ответственность за намеренное заражение коронавирусом и отменят НДС на лекарства.

Также мы писали, что на фоне тотальных запретов Зеленский призвал нардепов поскорее принять земельную реформу.