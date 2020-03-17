Врачам дали рекомендации как обезопасить себя в борьбе с коронавирусом, фото: nszu.gov.ua

Украинские врачи получили официальные рекомендации как диагностировать у пациентов коронавирус и при этом не заразиться самим. 

Подробную инструкцию для терапевтов и семейных врачей обнародовала Национальная служба здоровья Украины на своем официальном сайте.

В рекомендациях дана информация о механизмах заражения, путях и факторах передачи инфекции. Описаны симптомы и сроки их появления у пациентов.

"У человека, инфицированного Covid-19, развивается респираторное заболевание различной тяжести с такими основными симптомами: лихорадка, кашель, одышка (затрудненное дыхание). Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения новым коронавирусом. У многих пациентов Covid-19 вызывает воспаление обоих легких (пневмонию)", - уточнили в НСЗУ. 

Так же лица с тяжелыми симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию нуждаются в немедленной госпитализации.

Кроме того, НСЗУ дал рекомендации и самим врачам, как не заразиться при осмотре.

Все медработники, непосредственно оказывающие медицинскую помощь и контактирующие с биологическими материалами пациентов, инфицированных коронавирусом должны применять такие средства индивидуальной защиты:

- перчатки для осмотра;
- щиток для лица из прозрачного пластика;
- очки защитные;
- маска медицинская / хирургическая;
- халат одноразового использования, устойчивый к жидкости, длиной до середины голени.

Ранее "Страна" сообщала, что Идрис Ильба заразился коронавирусом и ушел на добровольный карантин.

 

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