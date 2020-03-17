Украинским врачам рассказали, как выявить коронавирус и не заразиться самим
Украинские врачи получили официальные рекомендации как диагностировать у пациентов коронавирус и при этом не заразиться самим.
Подробную инструкцию для терапевтов и семейных врачей обнародовала Национальная служба здоровья Украины на своем официальном сайте.
В рекомендациях дана информация о механизмах заражения, путях и факторах передачи инфекции. Описаны симптомы и сроки их появления у пациентов.
"У человека, инфицированного Covid-19, развивается респираторное заболевание различной тяжести с такими основными симптомами: лихорадка, кашель, одышка (затрудненное дыхание). Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения новым коронавирусом. У многих пациентов Covid-19 вызывает воспаление обоих легких (пневмонию)", - уточнили в НСЗУ.
Так же лица с тяжелыми симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию нуждаются в немедленной госпитализации.
Кроме того, НСЗУ дал рекомендации и самим врачам, как не заразиться при осмотре.
Все медработники, непосредственно оказывающие медицинскую помощь и контактирующие с биологическими материалами пациентов, инфицированных коронавирусом должны применять такие средства индивидуальной защиты:
- перчатки для осмотра;
- щиток для лица из прозрачного пластика;
- очки защитные;
- маска медицинская / хирургическая;
- халат одноразового использования, устойчивый к жидкости, длиной до середины голени.
Ранее "Страна" сообщала, что Идрис Ильба заразился коронавирусом и ушел на добровольный карантин.