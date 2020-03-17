Сегодня, 17 марта, парламент собирается на внеочередное заседание. Главный повод - коронавирус, но параллельно сегодня будут, по всей видимости, решаться и кадровые вопросы - назначения новых людей на пустующие должности в стране.

В частности, речь может идти о новом генеральном прокуроре. На его место президент предложил поставить нынешнюю руководительницу ГБР Ирину Венедиктову.

Также не исключено, что будут голосовать за нового министра экономики, чье место пока вакантно. Им может стать аграрный менеджер Игорь Петрашко.

По крайней мере, ее кандидатура вчера обсуждалась на заседании фракции "Слуга народа".

В повестке Рады на сегодня - четыре законопроекта, которые касаются коронавируса. Они касаются как самой эпидемии, так и экономических мер - послабления налогового бремени, закупки лекарств и так далее.

"Страна" следит за происходящим в Раде. Материал обновляется.

Прямой эфир

9:43 Вятрович с трибуны заявил, что "госпожа Венедиктова - это реванш Антимайдана".

9:34 "В Украине нет политических преследований. А вор должен сидеть в тюрьме", - Венедиктова ответила на вопрос депутата Княжицкого, который заявил о преследованиях его политсилы - "Евросолидарности".

9:28 Депутат Дубинский спрашивает у Венедиктовой, будут ли подписаны подозрения Порошенко и Стерненко.

"Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться", - ответила Венедиктова.

Звучит, как "да".

9:25 Выступает Венедиктова. Обещает не продавать должности. Говорит, что в первую очередь проведет аудит и будет разбираться с люстрацией прокуроров. Реформу прокуратуры будет продолжать, но не так, чтобы ведомство прекратило работу.

9:23 Зеленский внес в Раду кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.

9:18 Начинается второе внеочередное заседание Рады по кадровым назначениям.

9:18 Как сообщают источники "Страны" глава фракции Арахамия сообщил "слугам народа", что сегодня за землю голосовать не будут и, возможно в ближайшие недели тоже не будут.

"Землю сегодня не голосуем. Будет две подряд позачерговых. На первой мы голосуем короновирусные законы, на второй голосуем за Ген прокурора и министра экономики. После этого внизу собрание фракции, на которой примем решение как будем работать в следующие три недели в режиме боевой тревоги", - написал Арахамия.

"По данным источников "Страны" во фракции изменение данной позиции по земле вызвано тем, что МВФ пока не подтверждает кредит Украине", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

9:11 Законопроект 2539 по правкам в налоговый кодекс приняли во втором чтении.

9:03 Начинают рассматривать законопроект 2539 - изменения в налоговый кодекс по закупкам лекарств.

9:01 Комитет Рады поддержал кандидатуру Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора, сообщил нардеп Максим Бужанский.

8:45 Принимают за основу и в целом законопроект 2538. Принято.

8:44 Принятый законопроект 3219 содержит такие положения:

• оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

• обеспечение возможности 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса;

• освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;

• предоставление возможности населению работать дистанционно или уйти в отпуск;

• запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля;

• отнесение введение карантина к форсмажорным обстоятельствам;

• административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную ответственность за умышленное заражение людей;

• дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

• изменение статей Трудового кодекса в части, где могут предоставлять оплачиваемый отпуск.

8:40 Обсуждают законопроект 2538, о том, кто будет проводить госзакупки лекарств без тендеров.

8:36 Первый закон по борьбе с коронавирусом приняли без обсуждения. За 344 голоса.

8:35 Законопроект приняли за основу - за 336 голосов.

8:34 Законопроект 3219 Михаила Радуцкого включили в повестку дня. По сокращенной процедуре.

8:33 После этого внеочередного заседания начнется следующее - по назначению генпрокурора и министра экономики.

8:32 В Украине около трех тысяч аппаратов искуственной вентиляции легких. Однако, признает Ляшко, этого может не хватить.

8:31 Журналисты смотрят заседание из другой комнаты и многие в масках.

8:30 На трибуне главный санврач Виктор Ляшко. Пока он говорит, зал шумит и не слушает.

8:28 В стране подготовлены 12 тысяч коек для приема заболевших, говорит премьер.

8:27 Депутатам в Раде бесплатно раздают маски, сообщил в Facebook нардеп Владимир Вятрович.

8:24 Тем временем под Радой митингует "Рух опору капітуляції".

8:23 Шмыгаль говорит, что правительство готово к введению чрезвычайного положения по всей стране.

8:20 Премьеру задают вопросы. Депутат Наталья Королевская пришла в маске.

8:13 Выступает Шмыгаль. Приводит в пример Китай, хвалит его за "жесткие действия".

8:12 "Верховная Рада не закрывается на карантин. Мы меняем режим нашей деятельности", - Разумков.

8:11 В зале присутствует премьер-минитр. Сейчас будет выступать.

8:10 Заседание Рады открыто.

8:10 Журналистов пропускают только в маске и лишь в пресс-центр парламента. На входе померяли температуру. Персонал ВР и служба охраны в масках.

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Скичко идя от гардероба к залу пленарных заседаний был в антибактерицидной маске затем остановился, снял маску и вернулся в гардероб, возвращался в зал уже без маски. Депутат фракции "Слуга Народа" Николай Тищенко идя по кулуарам был в маске. С Николаем шел коллега Роман Грищук он был без маски. Также еще один депутат фракции "Слуга Народа" Андрей Мотовиловец был без маски.

8:07 Многие депутаты сегодня пришли в масках. Степан Кубив и София Федына.

8:05 Нацкорпус пришел под Раду в защитных костюмах и респираторах.

Фото Константина Реуцкого

7:50 Под ВР немногочисленный митинг из 20-30 человек партии "Демократичка Сокира". Они выступают "против капитуляции". Играет музыка Rammstein.