В Черновицкой области пятерых пациентов выписали из больницы, фото: facebook.com/cvODA

С украинского фронта борьбы с коронавирусом Covid-19 пришли первые хорошие новости. 

В Черновицкой области анализы семерых пациентов дважды показали отрицательный результат, и пятерых из них уже выписали из больницы. Об этом вчера, 16 марта, в Facebook сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации. 

"С начала эпидемии Covid-19 в области было госпитализировано 33 человека. По состоянию на 16 марта:

- подтвержденные случаи заболевания - 4 человека;

- отрицательный результат теста (однократный) - 7 человек;
- отрицательный результат теста (двукратный) - 7 (выписаны из больницы - 5, остаются под наблюдением врачей - 2 пациента);

- ожидают результаты - 15 человек",- отчитались чиновники.

Фото Facebook пресс-служба Черновицкой ОГА

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