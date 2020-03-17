Вчера вечером, 16 марта, в Украину из США вернулись украинские моряки, члены экипажа круизного лайнера Grand Princess. Они прошли тесты на коронавирус, и слава Богу, все анализы у моряков оказались отрицательными.

Об этом сообщает Минздрав Украины в своем Facebook.

"В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 46 украинцами с круизного лайнера Diamond Princess. Все они прошли лабораторное тестирование на Covid-19. Коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", - заявили в Минздраве.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко сообщил, как заразились коронавирусом первые двое киевлян.

Так же мы приводили список ограничений, которые вступили в силу в Украине с 00.00 17 марта.