Вчера, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский публично выступил на ТВ и объявил о срочных мерах, которые принимает Украина, в попытке остановить распространение коронавируса.

А поскольку ограничения уже принимают характер тотальных, и приведут к огромным убыткам как для госсектора, так и для частного бизнеса, то глава державы заявил о том, что Кабмин доложен разработать программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса в связи с карантином.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Сейчас работает правительство. Хоть нам и тяжело, хоть мы и не Франция и экономика у нас не такая крепкая, как у многих европейских стран, но они должны разработать программу. Я дал им указание... Будет несколько структурных программ по поводу таких каникул", - заявил Зеленский.

Видео: Свобода слова на ICTV

Президент затем добавил, что речь идет преимущественно о крупных кредитах. Над разработкой программы уже работают НБУ и Минфин. От коммерческих банков также ожидается поддержка данной инициативы.