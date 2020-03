Для смертельно опасного коронавируса Covid-19 нет никаких барьеров. Он поражает как простых смертных, так и сливки общества, например звезд Голливуда.

Очередной жертвой вируса стал знаменитый киноактер Идрис Эльба (ранее заболели Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, Том Хэнкс с женой и Одичалый Тормунд из "Игры престолов", норвежский актер Кристофер Хивью - Ред.).

Идрис Ильба честно признался, что подхватил вирус и добровольно ушел на карантин. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Этим утром я получил положительный результат на Covid-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов, но я самоизолировался. Люди, оставайтесь дома и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела - без паники", - написал артист.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ