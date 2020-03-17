Вчера, 16 марта, в Киеве прошло внеочередное заседание Кабмина, на котором был принят ряд важных решений по борьбе с распространением в Украине коронавируса.

Так, например правительство планирует обратиться за помощью к МВФ. Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в своем Facebook.

"Кроме важных решений, в правительстве были розданы также важные поручения профильным министерствам:



- проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить;



- оценить объем средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 грн;



- подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть", - написал Шмыгаль.

Ранее "Страна" приводила список ограничений, которые вступили в силу в Украине с 00.00 17 марта.

Так же мы рассказывали, что Минздрав Украины официально включил коронавирус в перечень особо опасных инфекций.