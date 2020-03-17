Норвежский актер Кристофер Хивью инфицирован коронавирусом. Тест на COVID19 у знаменитости, известной по роли Тормунда в телевизионном сериале "Игра престолов", дал положительный результат.

Об этом сам Хивью признался в своем Instagram.

Актер написал, что вместе с членами семьи будет находиться дома в самоизоляции столько, сколько потребуется. Также он успокоил фанатов тем, то переносит болезнь в легкой форме: у него есть только симптомы обычной простуды.

Хивью призвал своих читателей быть предельно осторожными, мыть руки, держаться от других людей на расстоянии 1,5 метра и отправляться на карантин при малейшем подозрении на заболевание.

Ранее о заражении Covid-19 поклонникам рассказал Том Хэнкс. Он подхватил вирус в Австралии на пару с женой Ритой Уилсон.

"Страна" описывала, как разные знаменитости переживают карантин.