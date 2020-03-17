Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с высшими чиновниками страны 16 марта назвал несколько способов борьбы с коронавирусом. По его мнению, "травить вирус" можно водкой и баней.

Об этом сообщает РБК.

Для поддержания здоровья глава соседнего государства предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку.

"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Но не на работе", - отметил Лукашенко.

Затем он порекомендовал ходить в сухую сауну, поскольку вирус погибает при 60 градусах.

Перечисляя принимаемые в стране меры защиты от распространения вируса президент высоко оценил работу медицинского персонала.

Ранее "Страна" писала о призыве Лукашенко работать на тракторе в селе, а не паниковать из-за вируса.

Также мы сообщали, что в Беларуси к 16 марта зарегистрировали 36 лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19.