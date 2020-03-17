Кабинет министров Украины по поручению Владимира Зеленского постановил принять ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса. Правительство приостановило автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение и работу метро.

Об этом в своем Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Решение правительства для вашей безопасности:

с 17 марта останавливается работа метро в городах;

с 12:00 18 марта прекращаются железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине.

Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и вагонах трамвая.

Личный автомобильный транспорт граждан может ездить без ограничений.

Криклий призвал всех соблюдать эти нормы, так как они введены для защиты людей.

Ранее "Страна" перечисляла другие меры, введенные Кабмином.

Мы также приводили методы защиты от коронавируса, опробованные в других странах.