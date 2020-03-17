Такси. Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на заседании 16 марта принял ряд мер тотального карантина в Украине из-за коронавируса. Среди них не оказалось запрета услуг такси - они продолжат возить пассажиров. 

"Изначально правительство хотело запретить любые пассажирские перевозки на коммерческой основе, но, посоветовавшись, убрали это уточнение и оставили возможность для такси работать", - написал в телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 

При этом правительство решило на две недели закрыть все метрополитены страны. В маршрутках постановляется сократить количество пассажиров до 10, а в трамваях и троллейбусах - до 20. 

Алексей Гончаренко телеграм

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