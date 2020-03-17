Кабинет министров Украины на заседании 16 марта принял ряд мер тотального карантина в Украине из-за коронавируса. Среди них не оказалось запрета услуг такси - они продолжат возить пассажиров.

"Изначально правительство хотело запретить любые пассажирские перевозки на коммерческой основе, но, посоветовавшись, убрали это уточнение и оставили возможность для такси работать", - написал в телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

При этом правительство решило на две недели закрыть все метрополитены страны. В маршрутках постановляется сократить количество пассажиров до 10, а в трамваях и троллейбусах - до 20.

Ранее "Страна" публиковала список ограничений, которые вступили в силу в Украине с 17 марта.

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