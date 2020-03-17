Кабинет министров на вечернем заседании 16 марта принял решение об ограничениях в связи с угрозой распространения коронавируса. Меры касаются общественного городского транспорта, междугородных перевозок, работы учреждений и массовых собраний.

1. Со среды, 18 марта, запрещаются железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее сообщение и межобластные пассажирское перевозки. На личном транспорте осуществлять некоммерческие переезды можно. Выполнение запрета контролирует Нацполиция.

2. Городские перевозки могут осуществляться в следующем режиме: до 10 человек в маршрутных такси, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Работа служб такси разрешена. Украинцы могут свободно пользоваться личными автомобилями. Метрополитены Украины прекращают работу с 17 марта.

3. Как и анонсировал президент Зеленский, со вторника, 17 марта, запрещается принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Допускается работа сервисов доставки еды.

4. Запрещаются массовые мероприятия с участием более 10 человек.

5. С 17 марта в Житомирской и Черновицкой областях вводится режим чрезвычайной ситуации.



6. Ограничивается экспорт продуктов питания, которые определены правительством в соответствующем перечне.

7. Минздрав обязывают обеспечивать временное прекращение проведения плановых мероприятий и плановых операций (кроме срочных и неотложных).

8. На атомные электростанции и в четыре города-спутника не допускаются работники с признаками респираторных заболеваний и усиливается санитарно-пропускной контроль для персонала.

9. Религиозным организациям и населению рекомендуется не проводить обряды и церемонии с участием более 10 человек.

10. Власти, предприятиям, заведениям и организациям рекомендуется организовать посменную работы сотрудников. А при технической возможности - работу в режиме реального времени через интернет.

Ранее "Страна" публиковала список ограничений, которые вступили в силу в Украине с 17 марта.