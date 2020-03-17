Коронавирус: паника власти

Еще с момента первых сообщений о коронавирусе ожидалось, что однажды он приведет к панике. И вчера это произошло. Причем в самом худшем из возможных вариантов, потому что эпидемия привела к панике у власти.

Именно так можно охарактеризовать вчерашнее выступление президента Владимира Зеленского. Хотя озвучено оно было с решительным видом, но само содержание оказалось паническим, потому что некоторые пункты плана по борьбе с коронавирусом прямо противоречат друг другу.

Прежде всего, речь идет о закрытии метро. Эту меру периодически озвучивал мэр Киева Виталий Кличко, но так и не решился на нее. Поэтому его опередил Зеленский, который потребовал от Мининфраструктуры закрыть все междугороднее сообщение, а также метро в Киеве, Харькове и Днепре. Вообще, порой создается ощущение, что в преддверии местных выборов центральные власти соревнуются с мэриями относительного того, кто из них проявит больше жесткости в борьбе с коронавирусом (это при том, что все нужные меры принимаются с опозданием). И получается глупость.

Потому что в том же обращении президент потребовал от министерств, обладминистраций и местных властей обеспечить бесперебойную работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, банков и АЗС. И теперь можно задаться вопросом: как министр инфраструктуры вместе с мэром обеспечат приезд кассирши супермаркета с левого берега Киева, где она живет, на правый, где она работает, если метро работать не будет, а в маршрутку больше 10 человек не возьмут? Очевидно, что в трех городах-миллионниках именно из-за закрытия метро наступит коллапс.

Ликвидируя возможность скопления людей в поездах метро, такое решение обеспечивает огромные очереди в отделениях банков в спальных районах, где людей много, а отделений мало. Отделений много в центре, но туда добраться будет не на чем.

Решение о метро – это то, что в картах называют перебором. Можно понять закрытие кафе, ресторанов или спортклубов – это все из разряда необязательной сферы обслуживания. Но метро в трех миллионниках – это социальная инфраструктура первой необходимости, и его закрытие страшнее самого коронавируса.

Курс за 28

Паника власти в решениях по коронавирусу неизбежно сказывается на всех сферах жизни страны. Лучший тому показатель – ситуация с курсом гривны, который всю прошлую неделю спускался, а вчера просто упал.

Способствовали вчерашнему падению, безусловно, выходные. Ожидалось, что в субботу и воскресенье из-за отсутствия торгов на межбанке курс будет стоять, но и без торгов он в небанковских обменниках на утро понедельника подобрался к 27 гривнам за доллар, хотя на вечер пятницы остановился на 26.

Поэтому вчерашний межбанк сразу начался с 26,50, наверстывая то, что произошло за выходные, а до конца дня доллар на торгах тоже почти добрался до 27. В результате Нацбанк впервые опустил свой официальный курс сразу на 50 с лишним копеек.

Но поскольку уже сложилась ситуация, что межбанк следует за наличным рынком, то прогнозы неутешительные: вчера к вечеру доллар можно было сдать уже по 27 и выше, а купить – по 28,5. Так что укрепление курса от 28 гривен до 24, которое происходило в прошлом году в течение шести месяцев, в обратном порядке было пройдено всего за полторы недели. И Нацбанку пора прекратить демонстрировать уверенность в себе, а реально браться за кардинальные меры. Потому что, исходя из вчерашних темпов, к концу недели можно получить и 30 гривен за доллар.

Кстати, международная финансовая ситуация способствует тому, чтобы гривна не валилась такими быстрыми темпами. Вчера Федеральная резервная система США опустила свою учетную ставку до минимально возможных 0-0,25%. Дешевле уже быть не может – и если в такой ситуации Нацбанк все равно не справится со стабилизацией курса, то Смолию лучше уйти самому.

Украинских "египтян" спасать не будут?

Паника власти сказывается и в том, что государство перестало выполнять свои обязанности по отношению к собственным гражданам, находящимся за границей. Показательная эпопея с возвращением "уханьских" украинцев уже забыта – теперь уже надо решать вопрос о тысячах, украинцев застрявших в Египте. Но государство в лице Госпогранслужбы умыло руки, объявив, что спасение отдыхающих – дело самих отдыхающих.

Безусловно, вывезти такое количество человек силами государства практически нереально. Но вот здесь (а не в закрытии метро) как раз нужно проявить жесткость – в отношении туроператоров и авиакомпаний, которые доставляли украинских граждан на отдых. В конце концов, перелет обратно уже отдыхающими оплачен, и им должны его обеспечить. Тем более, что Египет через два дня собирается закрыть авиасообщение с внешним миром.

Что может утешить, так это то, что паника не только у украинской власти. Вчера стало известно, что Евросоюз планирует запретить на месяц въезд граждан из государств, не входящих в шенгенскую зону.

Такое решение, безусловно, с благодарностью воспримет украинское руководство, потому что многие могли бы наплевать на внутриукраинский карантин и все равно поехать, но вот европейский запрет – это жестко, его так просто не обойдешь.

Однако с точки зрения европейцев такое решение – нелепость. Потому что самые большие очаги заражения сейчас находятся как раз внутри шенгенской зоны. И для того, чтобы оградить слабо зараженные страны от Италии, нужно не вводить запреты для третьих стран, а временно отменить действие самого шенгенского соглашения. Но это, в конце концов, проблемы европейцев. Нам и без них есть из-за чего волноваться.

Карантин ради рынка земли?

И еще раз о речи президента. Который приказал устроить коллапс в Киеве, Харькове и Днепре, но при этом рекомендовал Верховной Раде не прекращать работать (как это она хотела сделать сегодня). Мол, нужно принять массу нужных законов, и особенно – закон о земле.

В принципе, всем понятно, что президент хочет как можно быстрее выполнить все обязательства перед МВФ, чтобы получить долгожданный кредит. И, пожалуй, эта часть речи не выглядит панической, потому что карантин – на самом деле идеальный период для принятия всех непопулярных законов.

Сначала власть запрещает гражданам собираться больше, чем по 10 человек, а потом для верности решает закрыть метро. Все это напоминает меры, которые принимались в Киеве 18 февраля 2014 года – в день, когда силовики Януковича планировали провести антитеррористическую операцию против Майдана. Сейчас Майдана нет, но закрытие метро и прочие жесткие карантинные меры как раз могут оказаться способом его предотвращения в тот момент, когда парламент проголосует за рынок земли.

Но раз пошла такая пьянка, то можно было бы заодно принять и все законы, которые полагаются по Минским соглашениям – все равно без метро и во время эпидемии коронавируса никакой серьезный Майдан невозможен. И это было бы куда важнее.

"Анал табу" против Сивохо

Однако о решительных шагах по восстановлению мира Зеленский ничего не сказал. Больше того, в его фракции оформилась собственная "партия войны". Вчера стало известно о письме целой группы нардепов-"слуг народа" к секретарю СНБО Алексею Данилову с требованием уволить его советника Сергея Сивохо.

Письмо стало следствием скандальной презентации Платформы примирения и единства, которая была сорвана националистами. Исходя из требования, становится ясно, что подписанты считают виновниками происходившего на презентации беспредела не радикалов, а самого Сивохо. Следуя этой извращенной логике, подписавшиеся "слуги" убеждены, что не националисты, а именно Сивохо словами о "внутреннем конфликте" и "примирении" создает в обществе напряженность и дискредитирует президента.

Впрочем, логика у этой группы депутатов, похоже, извращена не случайно. Эту группу вообще можно назвать "Анал табу", поскольку самый колоритный персонаж в ней – бывший глава комитета по международным делам Богдан Яременко, прославившийся перепиской с проституткой.

Сюда же входит один из идеологов репрессивного закона о медиа Никита Потураев, скандально известная Лиза Богуцкая, а соросята Екатерина Ясько, Гео Лерос и Виталий Безгин, а всего – 18 человек. К счастью, не так уж и много, но пропагандист группы Егор Чернев пишет, что подписаться успели не все желающие.

И вот тут возникает вопрос: как можно было создавать партию под президентскую задачу достижения мира и внутри нее собрать собственную "партию войны"?