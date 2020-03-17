Стала известна дата полета на Луну российского космического аппарата. Первый со времен существования СССР запуск на спутник Земли планируется 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

Дату Митрофанов озвучил на заседании совета РАН по космосу.

"...Название нашего аппарата "Луна-25" продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века. Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата – 30 октября 2021 года", - сказал Митрофанов.

Для посадки выбраны два района в окрестностях лунного южного полюса: основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй - к юго-западу от кратера Манцини. Аппарат "Луна-25" должен совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров выбранного района. После посадки он проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.

Раньше в полярной области космические аппараты не садились. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора.

Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24". Она улетела к спутнику в 1976 году. Россия в своей истории пока не отправляла космических аппаратов к Луне.

Весной прошлого года "Страна" писала о планах NASA возобновить полеты на Луну в 2020 году.

А месяц назад мы анонсировали отбор NASA астронавтов для лунной программы Artemis.