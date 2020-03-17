Франция вводит беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, включающие отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду.

Об этом объявил президент Эмманюэль Макрона в телевизионном обращении к нации, передает "Европейская правда".

В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному. Фразу "мы на войне" он повторил 5 раз в разном контексте, посчитали в Le Monde.

Спасай жизни, оставайся дома, написал Макрон.

Это, по его словам, позволит мобилизовать ресурсы для общественного блага. В частности, Макрон объявил, что такси и гостиницы могут быть мобилизованы для перевозки и размещения медиков, которые сейчас "на передовой". Также в отдельных регионах, например в Эльзасе, будут развернуты полевые госпитали.

Также Макрона рассказал о том, как будет введено в действие решение о закрытии границ Евросоюза для иностранцев, анонсированное в понедельник президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как выяснилось, это решение будет принято в обход стандартной процедуры, поэтому новые правила въезда заработают уже во вторник.

"Чтобы защитить друг друга от распространения вируса, в то же время сохранить нашу медицинскую систему, мы приняли совместное решение между европейскими лидерами: завтра в полдень границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты", - заявил он.

Кроме того, будет существенно уменьшена работа транспорта внутри страны: на 15 дней будет отменено большинство маршрутов общественного транспорта, кроме критически необходимых.

Уличные собрания будут строго запрещены, нарушителей будут штрафовать.

Также президент Франции решил не проводить вовремя местные выборы. Второй тур муниципальных выборов по всем государстве должен состояться 22 марта, он будет перенесен на неопределенный срок. Также президент отложил проведение пенсионной реформы.

На данный момент во Франции от коронавируса погибли 148 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции закрыли все, что можно из-за пандемии.

Кроме того, были хирургам приказали отменить все несрочные операции, чтобы освободить столы для больных коронавирусом.