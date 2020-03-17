Служба безопасности Украины фиксирует попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Специалисты по кибербезопасности СБУ предупредили, что одним из фейков является слух о распылении над Киевом растворов для дезинфекции.

Об этом сообщается в Facebook СБУ.

Информация о якобы распылении ночами над Киевом и другими городами химических веществ с вертолета для дезинфекции - не более, чем слухи. Поэтому не стоит следовать советам закрывать балконы и не выходить на улицы с 23:00 до 5:00.

В СБУ порекомендовали взвешенно относиться к любой непроверенной информации. Также сотрудники службы предупредили, что распространители фейков "окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ".

Между тем коронавирус добрался до Киева, где подтверждены два первых случая заболевания.

Ранее "Страна" приводила список ограничений, которые вступили в силу в Украине из-за коронавируса.