В понедельник, 16 марта, на заседании Кабмина Украины было принято решение касательно сотрудников атомных электростанций и городов, в которых они находятся - Энергодара, Кузнецовска, Нетешина и Южноукраинска. Там во избежание распространения коронавируса учреждается карантин.

Решение Кабмина звучит так:

"1. Установить с 16 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории атомных электростанций госпредприятия "Энергоатом" и городов-спутников, в которых проживает и размещается персонал АЭС, карантин, запретив: привлекать к работе персонал с признаками ОРВИ; проведение массовых мероприятий; ограничить въезд населения в города-спутники и выезд из них.

2. Госпредприятию "Энергоатом" обеспечить применение дополнительных мероприятий касательно своевременного и полного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, и установить санитарно-пропускной режим для всего персонала атомных электростанций.

3. Облгосадминистрациям, органам местного самоуправления, госпредприятию "Энергоатом" обеспечить: организацию исполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления…"

Фото данного решения Кабмина (см.ниже) опубликовал в своем телегам-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Отметим, что сегодня в Украине есть четыре работающих атомные электростанции:

Запорожская АЭС (город Энергодар),

Ровенская АЭС (город Кузнецовск, до 2016 года - Вараш),

Хмельницкая АЭС (город Нетешин),

Южно-Украинская АЭС (город Южноукраинск Николаевская область).

Также мы подготовили список ограничений, которые вступили в силу в Украине с 17 марта.

Ранее президент Зеленский огласил 10 пунктов по борьбе с коронавирусом.