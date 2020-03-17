Официально подтверждена информация, ранее озвученная "слугами народа", о назначении преемницей Руслана Рябошапки Ирины Венедиктовой. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о ее утверждении.

Документ под № 3227 и под названием проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора зарегистрирован на сайте парламента и имеет статус "Направлен в комитет".

Пока потенциальный генпрокурор исполняет обязанности директора Государственного бюро расследований.

Ранее источники называли кроме Венедиктовой еще двух кандидатур на должность генерального прокурора: Сергея Ионушаса и Сергея Кизя.

Напомним, за увольнение Рябошапки с поста генерального прокурора народные депутаты Верховной Рады проголосовали 5 марта.