Фондовый рынок США рухнул еще сильнее, чем это было 12 марта, когда спустя 15 минут после открытия сразу закрылась Нью-Йоркская фондовая биржа из-за падения индексов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги в понедельник, 16 марта, после открытия в связи с падением ключевых индексов на 7%.

Подчеркивается, что сегодня на фондовом рынке случился крупнейший кризис с 1987 года.

1. 22,61% черный понедельник 19 октября 1987

2. 12,93% черный понедельник 16 марта 2020

3. 12,82% черный понедельник 28 октября 1929

Напомним, обвал мировых фондовых рынков начался в понедельник, 9 марта, когда друг за другом рухнули индексы на азиатских, европейских и американских биржах. На фоне снижения цен на нефть S&P500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,3%. После этого, согласно правилам, торги были приостановлены на 15 мин.

Еще мы писали, что цена нефти на фоне пандемии опустилась ниже $30 за баррель.