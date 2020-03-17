Подтвердилась информация, озвученная источником из партии "Слуги народа", о вероятном назначении министром развития экономики Украины менеджера Игоря Петрашко. Проект документ о назначении появился на сайте Верховной Рады.

Проект под №3226 датирован 16 марта и имеет статус "Передан на рассмотрение руководству".

Полное название документа - проект постановления о назначении Петрашко И.Р. министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины". Его инициатором является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как рассказывали "Страна", Петрашко 44 года и с апреля 2013 года он работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

10 марта исполняющим обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительство назначило соратника Вакарчука Павла Кухту.

Ранее министерство возглавлял Тимофей Милованов, который был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.