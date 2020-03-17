Из Ливана, где из-за пандемии объявили режим ЧС, в Украину возвращаются 74 граждан Украины специальным рейсом авиакомпании "Bravo Airways".

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Посольство Украины в Ливане во взаимодействии с авиакомпанией "Bravo Airways" в срочном порядке способствовало возвращению на родину 74 граждан Украины. Для своевременного возвращения наших соотечественников Посольство Украины в Ливане во взаимодействии с ливанскими органами и авиакомпанией "BravoAirways" способствовало переносу регулярного рейса по маршруту Бейрут-Киев на понедельник 16 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам Украины была предоставлена соответствующая консульско-правовая помощь и сопровождение в связи с завершением срока действия удостоверений и разрешений на проживание.

Напомним, ранее Госпогранслужба заявила, что застрявшие в Египте украинцы должны планировать свое возвращение самостоятельно.

Также мы писали, что крупные украинские туроператоры продолжают отправлять людей за границу и отказываются возвращать деньги за путевки.