Число заражений новым коронавирусом в Молдавии возросло до 29 случаев.

Об этом сообщила во вторник вечером министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну после заседания комиссии по чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, передает Интерфакс.

Она отметила, что за последние сутки были подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусом. В двух из них речь идет о приехавших из Великобритании, а в четырех - о местном заражении.

Таким образом, общее число заболевших достигло 29 человек, из которых 15 случаев зарегистрировано у граждан, которые вернулись из Италии, Франции и Великобритании, а 14 случаев заражения непосредственно внутри страны.

Думбрэвяну отметила, что все заболевшие были госпитализированы, одна из них находится в критическом состоянии.

Вместе с тем, она сообщила и об одном случае выздоровления - "пациент прошел тест дважды, который продемонстрировал отрицательный результат". Во вторник планируется выписка из больницы.

В понедельник вечером правительство Молдавии предложило парламенту ввести чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Чрезвычайное положение предлагается ввести на всей территории Молдавии сроком на 30 суток. Ожидается, что чрезвычайное положение будет объявлено уже во вторник.

В Молдове уже отменены занятия во всех учебных заведениях, закрыты границы, отменено авиасообщение со странами Европы, с нуля часов 17 марта авиасообщение полностью приостанавливается. Также отменены все международные поезда и автобусные маршруты. В стране закрыты все торговые центры, магазины, рестораны, бары, кафе, за исключением продовольственных магазинов, аптек и заправок.

Также рассматривается введение режима чрезвычайной ситуации.

Напомним, коронавирус обнаружили у двоих жителей Киева.