Появилась информация о том, как заразились коронавирусов двое первых киевлян

Об этом в своем Facebook рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По словам градоначальника, один из больных - молодой киевский студент. Он контактировал с пенсионеркой, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее вместе с внучкой женщины. Сейчас он находится на лечении в Александровской больнице столицы.

Вторая заразившаяся - женщина, которая недавно ездила на один из курортов Франции. Она находится на самоизоляции под наблюдением врачей и получает лечение дома.

Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

Напомним, оба случая заражения коронавирусом в Киеве лабораторно подтвердили в понедельник, 16 марта.

Ранее "Страна" сообщала о смерти в Черновцах женщины, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.