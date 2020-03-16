В минувшее воскресенье в одну из квартир в доме на улице Шелковичной в Киеве грабитель совершил дерзкий налет. Причем в то время в жилище находились несколько человек.

Об этом "Стране сообщил собственный информированный источник в МВД.

Преступник, чья личность пока не установлена, проник в квартиру, пользуясь беспечностью хозяйки: девушка с двумя подружками ждала гостей и открыла двери, не поинтересовавшись и не посмотрев в глазок, кто пожаловал.

Мужчина перехватил дверь, не дав хозяйке ее закрыть, затем вытащил нож и, угрожая расправой девушке ее подругам, велел снимать все украшения. Также он потребовал отдать ему мобильные телефоны и деньги. Перепуганные девушки дали ему свои банковские карты, золотую цепочку с ладанкой, серебряный браслет, Iphone, золотые серьги и другие украшения. Всего добычей квартирного разбойника стали ценности на сумму более 60 тысяч гривен.

Завладев добром потерпевших, преступник не стал причинять им физического вреда и скрылся.

Сейчас полиция работает над составлением его фоторобота и занимается его розыском. Проверяются ранее судимые граждане, подходящие под описание. Заведено уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой с проникновением в жилье). Мужчине в случае поимки грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" описывала налет в столице, при котором четверо вооруженных человек ворвались в квартиру, переоборудованную под мастерскую для производства зубных протезов, и в присутствии ее обитателей вынесли сейф.

Также мы рассказывали о коллекторах, которые проникли в квартиру и избили киевлянку.