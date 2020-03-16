Президент Украины Владимир Зеленский дал советы украинцам, как побороть коронавирус, пришедший в страну из Уханя. В первую очередь, он рекомендовал оставаться дома. Кроме того, он посоветовал звонить родным, а также улучшать демографическую ситуацию в стране.

Об этом Зеленский в понедельник, 16 марта, заявил в эфире "Свободы слова".

"Мы должны оставаться дома - это будет самый хороший выход из ситуации. Если у вас температура - срочно звоните врачу, мы поможем. Из-за работы у нас иногда нет времени общаться с детьми, бабушками и дедушками. И никто не отменял демографический кризис. Я думаю, пришло время бороться и с ним", - сказал президент.

Кроме того, в этой же передаче Зеленский сообщил, что в Украину скоро приедет миллион экспресс-тестов на коронавирус, а также не исключил введение чрезвычайного положения в Украине. Также президент пригрозил уголовной ответственностью мэру Харькова Геннадию Кернесу, который отказался закрывать метро.

Ранее Зеленский огласил 10 пунктов по борьбе с коронавирусом.