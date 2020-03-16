Жителей двух сел в Кировоградской области терроризируют волки. Хищники свободно гуляют по дворам и поедают скотину.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что только за несколько дней волки загрызли с десяток овец, разорвали двух собак прямо во дворах домов. Местные жители ошеломлены такой дерзостью и уже боятся выходить из домов.

Искусанные домашние животные теперь боятся своих хозяев. Местный фермер рассказывает, что за всю жизнь работы в себе такого еще не видел.

Ранее в сети показали следы диких животных, которые обитают в зоне отчуждения ЧАЭС. Среди них - волки, белки и лисы.

Еще мы писали, почему собаки долго злятся друг на друга, а дикие волки мирно ходят стаей.