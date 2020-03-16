Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью мэру Харькова Геннадию Кернесу в случае, если он откажется закрывать метро в городе.

Об этом Зеленсский заявил в программе "Свобода слова" в понедельник, 16 марта.

Ранее Кернес сообщил, что не хочет этого делать. "Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - заявил Геннадий Кернес.

Зеленский на это ответил: "Я читал, что сказал мэр. Я очень люблю Харьков. Заболевшие, летальные случаи - это будет полностью его ответственность. Но если он будет нарушать закон, а он уже начинает нарушать, это будет уголовная ответственность для него".

Кроме того, в этой же передаче Зеленский сообщил, что в Украину скоро приедет миллион экспресс-тестов на коронавирус, а также не исключил введение чрезвычайного положения в Украине.

Ранее Зеленский огласил 10 пунктов по борьбе с коронавирусом. В их число вошло и закрытие метро по всей стране.