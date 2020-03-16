Большая палата Верховного суда объявила перерыв на неопределенный срок в рассмотрении кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета Министров и "ПриватБанка" на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов. Иск касался отмены некоторых решений НБУ.

Об этом сообщает "Инетрфакс-Украина".

В упомянутом иске семья Суркисов оспаривает в суде процедуру bail-in, по которой был национализирован "ПриватБанк" в 2016 году. Суркисы были определены Нацбанком связанными с банком лицами, поэтому их вложения на сумму свыше 1 млрд грн были конвертированы в капитал государственного "Привата".

Верховный суд завершил изучение материалов дела.

"Суд объявит дату следующего заседания отдельным документом и с учетом эпидемиологической ситуации", - сказал юридический советник "ПриватБанка" Андрей Пожидаев журналистам.

Заседание, в котором был объявлен переыв, началось с часовым опозданием в полдень и продлилось более 9,5 часов.

Как писала "Страна", осенью 2018 года государственный "ПриватБанк" урегулировал спор с Суркисами о возмещении капитализированных вкладов и возместил 1 млрд гривен.

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