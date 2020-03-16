Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Вы слышали, что президент Французской Республики Макрон сказал, что в течение 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока что мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это будет необходимо – мы введем чрезвычайное положение", - сказал Зеленский.

"Политика Страны" напомнила, что пока чрезвычайное положение вводится только в Черновицкой и Житомирской областях. Там где установлены заражённые коронавирусом люди.

Под вопросом введение такого режима в Киеве. Этот вопрос отдельно будет рассмотрен завтра.

Как сообщала "Страна", 16 марта на заседании фракции Зеленский почти уговорил "слуг народа" не отправлять Верховную Раду на карантин, чтобы принять закон о рынке земли.

Мы также писали. что в "Оппоплатформе" осудили президента за то, что он использует карантин по сути для продвижения интересов МВФ, а не борьбы с угрозой распространения опасного заболевания.