В общественный транспорт Одессы не будут пускать пассажиров без масок
В Одессе вводятся дополнительные меры по борьбе с новым коронавирусом.
Как сообщает городская мэрия, отныне в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без медицинских масок.
Городской голова Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.
При этом пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты (масках). Которых, напомним, в аптеках давно уже нет.
Ранее сообщалось, что в Одессе о самоизоляции с подозрением на коронавирус попросились 11 человек. Их госпитализировали.
Напомним, сегодня в столице были зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом.
В связи с этим вводятся новые, более жесткие карантинные меры.
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