В Одессе вводятся дополнительные меры по борьбе с новым коронавирусом.

Как сообщает городская мэрия, отныне в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без медицинских масок.

Городской голова Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.

При этом пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты (масках). Которых, напомним, в аптеках давно уже нет.

Ранее сообщалось, что в Одессе о самоизоляции с подозрением на коронавирус попросились 11 человек. Их госпитализировали.

Напомним, сегодня в столице были зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом.

В связи с этим вводятся новые, более жесткие карантинные меры.