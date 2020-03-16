Министром экономики Украины может стать 44-летний топ-менеджер Ukrlandfarming Игорь Петрашко
На пост министра экономики Украины выдвигают Игоря Петрашко. Это известный менеджер с дипломами Львовского политехнического университета и бизнес-школы США.
О потенциальном кандидате сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа".
Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет, где получил степень бакалавра бизнес-администрирования, а также бизнес-школу при университете Вандербильта (США).
В конце 1990-х он работал консультантом по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина). Затем трудился в компаниях Enron, GlobalSpec (США), московском и киевском представительствах Ernst & Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам.
С 2007 по 2013 гг. Петрашко возглавлял инвестиционно-банковское управление инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", был главой Департамента корпоративного бизнеса в «Сбербанке России".
С апреля 2013 г. он работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.
Ранее "Страна" сообщала, что министром энергетики может стать нардеп Андрей Герус.
Также мы разбирались, когда и кем будут заполнены вакансии в Кабмине Шмыгаля.